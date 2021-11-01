Несчастный случай: пожилой тираспольчанин повредил ногу во время сельхозработ

Несчастный случай: пожилой тираспольчанин повредил ногу во время сельхозработ

62-летний мужчина на приусадебном участке обрабатывал землю мотофрезой. В какой-то момент его ногу затянуло в лопасть.

Крики пострадавшего услышали родственники и тут же вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали открытый перелом ноги, но извлечь повреждённую конечность из лопастей не смогли.

Медики обезболили повреждённое место. Подоспевшие на место ЧП спасатели аккуратно отпилили часть лопасти мотоблока, приподняли культиватор и извлекли пострадавшего.

С переломом голени мужчину госпитализировали в реанимационное отделение. Пострадавший проходит лечение.

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