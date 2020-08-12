Несчастный случай: не дождавшийся “скорой” водитель скончался за рулём

Несчастный случай: не дождавшийся “скорой” водитель скончался за рулём

Трагический инцидент произошёл сегодня днём на улице Вадул-луй-Водэ в столичном секторе Чеканы. 55-летнему мужчине стало плохо за рулём.

Как пишет echipa.md, мужчина сумел заехать на стоянку автозаправочной станции, откуда он вызвал “скорую”. Прибывшие на место врачи пытались оказать пострадавшему первую помощь, но, к сожалению, водитель скончался.

Правоохранительные органы начали расследование. Тело погибшего отправлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

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