Несчастный случай на стройке: рабочий упал с высоты

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Инцидент произошёл сегодня утром на столичной улице Петрикань.

Как сообщила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, сотрудники правоохранительных органов установили, что 38-летний мужчина выполнял строительные работы, когда поскользнулся и упал со строительных лесов с высоты около 2 метров. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи, пишет echipa.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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