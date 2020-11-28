Несчастный случай на стройке: рабочий упал с высоты

Несчастный случай на стройке: рабочий упал с высоты

47-летний мужчина скончался на строительной площадке в городе Дурлешты после того, как упал с десятого этажа во время выполнения работ по утеплению здания.

Пресс-секретарь Управления полиции столицы Наталья Стати сообщила, что на место происшествия приехала оперативная группа, прокурор и сотрудники Инспекции труда. Правоохранители установили, что мужчина был экипирован соответственно. Все обстоятельства предстоит установить, передаёт ipn.md.

Стоит отметить, что с 1 января по 11 сентября 2020 года в Государственную инспекцию труда поступило 243 сообщения о несчастных случая на производстве, в результате которых погибли 39 человек.

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