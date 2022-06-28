Несчастный случай на производстве: рабочий отравился ядовитыми парами

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В резервуаре канализационной насосной станции на территории Каменского консервного завода произошёл засор. Четверо рабочих устраняли аварию. После один из мужчин спустился на 10-метровую глубину проверить место засора.

Вероятно, надышавшись газами от промышленных и органических отходов, мужчина потерял сознание и упал. Его коллеги вызвали “скорую” и спасателей.

Рабочего без сознания извлекли на поверхность. Врачи боролись за жизнь 57-летнего мужчины, но он скончался на месте, пишет mvdpmr.org.

Причину трагедии выясняют специалисты.

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