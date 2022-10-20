Несчастный случай на предприятии: женщина получила тяжелые травмы

0

С тяжёлой открытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом основания черепа в больницу была доставлена 26-летняя жительница Тирасполя.

Информация о тяжёлой пациентке стала известна правоохранителям. Выяснилось: молодая женщина работает сборщицей грибов в одной из частных фирм села Парканы. Во время сбора урожая она упала со стремянки на колёсах и ударилась головой о бетонный пол, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В настоящее время состояние пострадавшей стабильное, она находится в сознании. Женщина пояснила: сорвалась с высоты по собственной невнимательности.

В обстоятельствах несчастного случая разбирается Управление следственного комитета г. Бендеры. По факту нарушения правил охраны труда может решиться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.