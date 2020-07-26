Несчастный случай на пляже: мужчина получил травму после прыжка в воду

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Мужчина с берега прыгнул в воду, но, не рассчитав глубины, ударился о дно. Инцидент произошёл в субботу в Тирасполе.

О том, что произошло что-то неладное, поняли стоявшие рядом люди, они же вытащили ныряльщика на берег и позвали спасателей. 37-летний мужчина сообщил, что не чувствует рук и ног.

Пострадавшего увезли в карете скорой помощи в приёмное отделение городской больницы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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