Несчастный случай на пляже: мужчина получил травму после прыжка в воду

Несчастный случай на пляже: мужчина получил травму после прыжка в воду

Мужчина с берега прыгнул в воду, но, не рассчитав глубины, ударился о дно. Инцидент произошёл в субботу в Тирасполе. 

О том, что произошло что-то неладное, поняли стоявшие рядом люди, они же вытащили ныряльщика на берег и позвали спасателей. 37-летний мужчина сообщил, что не чувствует рук и ног.

Пострадавшего увезли в карете скорой помощи в приёмное отделение городской больницы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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