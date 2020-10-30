Несчастный случай на Днестре: рыбак скончался от сердечного приступа

Несчастный случай на Днестре: рыбак скончался от сердечного приступа

Инцидент произошёл сегодня в селе Глиное. Двое друзей рыбачили на Днестре.

Один из них – 55-летний житель села Ближний Хутор – на резиновой лодке поплыл проверить улов, другой на берегу страховал его верёвкой. В тот момент, когда мужчина вытаскивал рыбу, у него случился сердечный приступ. Мужчина упал в воду, выбраться на берег ему помог друг. Но спустя несколько минут рыбак умер.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, погибший состоял на учёте у врача-кардиолога. При нём были найдены лекарственные препараты.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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