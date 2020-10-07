Несчастный случай: мужчина поранился осколком и умер

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Трагедия произошла в селе Мокра.

Выяснилось, что накануне трое приятелей чинили трактор. Во время ремонта двигателя один из мужчин решил обточить поршень на станке. В процессе работы точильный камень разломался. Один из осколков попал 61-летнему сельчанину в лицо.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако пострадавший скончался до прибытия врачей, пишет mvdpmr.org. Назначена экспертиза. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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