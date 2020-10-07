Несчастный случай: мужчина поранился осколком и умер

Несчастный случай: мужчина поранился осколком и умер

Трагедия произошла в селе Мокра.

Выяснилось, что накануне трое приятелей чинили трактор. Во время ремонта двигателя один из мужчин решил обточить поршень на станке. В процессе работы точильный камень разломался. Один из осколков попал 61-летнему сельчанину в лицо.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако пострадавший скончался до прибытия врачей, пишет mvdpmr.org. Назначена экспертиза. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md