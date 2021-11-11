Несчастный случай: мужчина погиб во время приготовления еды

Несчастный случай: мужчина погиб во время приготовления еды

От жильцов дома в Бендерах поступил звонок правоохранителям о подозрительном запахе гари в подъезде. Прибывшие пожарные вскрыли квартиру на первом этаже и на кухне обнаружили тело 47-летнего хозяина.

Будто оцепеневший, мужчина стоял над кастрюлей с остатками сгоревшей еды. Врачи констатировали смерть горожанина. Следов воспламенения в квартире не было, передаёт mvdpmr.org.

В ходе разбирательства выяснилось, что человек проживал один, пищу готовил на электрической плите. При осмотре места трагедии эксперты обнаружили разлитую воду. Вероятно, мужчина хотел погасить обуглившуюся пищу и погиб в результате удара электрическим током.

Точная причина случившегося устанавливается.

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