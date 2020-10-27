Несчастный случай: девушка утонула в Днестре

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Трагедия произошла в понедельник вечером.

Погибшая приехала в Тирасполь навестить подругу. После распития спиртных напитков девушки отправились на Днестр. Одна из них подошла к берегу, чтобы умыться, однако не удержалась и упала в воду, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Подруга бросилась на помощь, но упавшая в реку девушка уже ушла на глубину. Приятельница нырнула за ней, вытащила на берег и вызвала “скорую”.

Прибывшие врачи констатировали смерть 20-летней бендерчанки. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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