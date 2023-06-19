Несчастный случай: бендерчанин утонул в Днестре

Вчера вечером вблизи набережной города Бендеры очевидцы увидели проплывающее тело человека. О страшной находке сообщили спасателям.
Спасатели извлекли из воды 47-летнего мужчину без признаков жизни. На берегу, в 150 метрах выше по течению, были обнаружены личные вещи бендерчанина.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Подробности трагедии устанавливаются, пишет mvdpmr.org.
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