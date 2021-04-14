Несчастный случай: 17-летний бендерчанин утонул в Днестре

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На городском пляже в Бендерах отдыхала компания. Через время к ним присоединился знакомый.

Юноша отошёл к воде, разделся и поплыл вверх по течению. В семи метрах от берега 17-летний парень стал тонуть. Его увидели отдыхающие, один из них бросился на помощь. Но в холодной воде его схватила судорога, и очевидцу пришлось выйти на берег.

Молодой человек ушёл под воду, пишет mvdpmr.org. В настоящее время специалисты проводят поисковую операцию и прочёсывают дно реки.

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