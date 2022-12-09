Несбывшийся прогноз: цены на молдавский орех в декабре не выросли

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Операторы орехового рынка Молдовы прогнозировали рост цен спроса на качественный орех в скорлупе из фермерских садов (не лесополос и аллей) уже в начале декабря. Основанием для оптимизма послужили запросы со стороны трейдеров из Австрии и Франции на закупку довольно крупных партий орехового ядра высокого качества у молдавских ореховодческих хозяйств.

Однако на данный момент, как утверждают местные экспортёры, потенциальные европейские покупатели «качество небольших пробных партий грецкого ореха урожая-2022 из Молдовы хвалят, но контракты на значительные поставки пока не заключают».

Точно такая же картина вырисовывается в ситуации с потенциальным экспортом на альтернативные рынки. Заинтересованность в ядре грецкого ореха молдавского производства на днях обозначили турецкие закупщики. Цена спроса на грецкий орех в скорлупе невысок – не более $2/кг. Некоторые заготовители-экспортёры начали приобретать у фермеров продукцию под будущие турецкие поставки ореха в скорлупе по сложившейся на данный момент в Молдове средней оптовой цене или чуть ниже – 26-28 леев/кг ($1,41-1,43/кг). Но объёмы заготовки невелики, так как сами трейдеры считают, что риск того, «что в какой-то момент что-то пойдёт не по плану, слишком велик».

Среди молдавских ореховодов крепнет пессимистичное предположение, что пик предрождественских продаж ореха в Евросоюз в нынешнем году они пропустят и что оживление спроса на молдавский орех на традиционных для него европейских рынках сбыта (Германия, Франция) начнётся не ранее второй декады января.

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