Неравнодушные граждане помогли потушить загоревшийся на дороге автомобиль

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В центре Тирасполя загорелся Volkswagen. Во время движения 59-летний водитель почувствовал запах бензина в салоне и остановился. Из-под капота валил чёрный дым.

На помощь подбежали очевидцы с огнетушителями, пишет mvdpmr.org. Сбить пламя удалось подъехавшим пожарным.

Как выяснилось, автомобиль был оборудован баллонами с метаном, которые, к счастью, не взорвались. Воспламенение могло произойти из-за разгерметизации топливной системы.

По факту происшествия проводится проверка.

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