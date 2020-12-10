Неравнодушные граждане помогли потушить загоревшийся на дороге автомобиль

Неравнодушные граждане помогли потушить загоревшийся на дороге автомобиль

В центре Тирасполя загорелся Volkswagen. Во время движения 59-летний водитель почувствовал запах бензина в салоне и остановился. Из-под капота валил чёрный дым.

На помощь подбежали очевидцы с огнетушителями, пишет mvdpmr.org. Сбить пламя удалось подъехавшим пожарным.

Как выяснилось, автомобиль был оборудован баллонами с метаном, которые, к счастью, не взорвались. Воспламенение могло произойти из-за разгерметизации топливной системы.

По факту происшествия проводится проверка.

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