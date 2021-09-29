Нерадивый вор попался с поличным на месте преступления

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Бдительные граждане сообщили в милицию о подозрительном человеке, который вытаскивал продукты через разбитое окно закрытого магазина в Тирасполе.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого с поличным на месте преступления. Им оказался 54-летний гражданин без определённого места жительства. При нём был обнаружен лом, которым злоумышленник пытался отогнуть решётку, чтобы проникнуть внутрь помещения.

Мужчина похитил товар, до которого смог дотянуться рукой через разбитое окно. Тем самым ломом подозреваемый пытался притянуть к себе ноутбук, однако случайно смахнул гаджет со стола. Сумма материального ущерба выясняется.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, пишет mvdpmr.org.

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