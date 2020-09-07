Нерадивый водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье в селе Ново-Комиссаровка. Компания молодых людей шла по улице, как и положено пешеходам, навстречу транспортному потоку.

Водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил одного из пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Очевидцы вызвали “скорую” и сообщили о случившемся в милицию.

Пострадавший, 25-летний местный житель, был госпитализирован. У него диагностирован открытый перелом ноги.

В результате проведённых розыскных мероприятий правоохранители обнаружили машину брошенной на просёлочной дороге между сёлами Калиновка и Ново-Комиссаровка. Позже установили и личность сидевшего за рулём. Им оказался 30-летний сельчанин.

Мужчина привлечён к административной ответственности, разбирательство по факту ДТП продолжается, пишет mvdpmr.org.

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