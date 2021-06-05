Нерадивый водитель купил права за 115 долларов и попался с ними на границе

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Инцидент был задокументирован накануне на КПП “Скулень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, 36-летний житель Тирасполя находился в качестве пассажира в автобусе рейса Молдова-Бельгия. Во время проверки в его сумке было найдено фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы властями РМ. Мужчина признался, что купил документ у жителя Бендер за 115 долларов.

На имя нарушителя был заполнен протокол. Фальшивку изъяли и отправили на экспертизу.

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