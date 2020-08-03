Нерадивый сотрудник столичной автомойки угнал автомобиль клиента (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 24-летнего жителя города Криково, подозреваемого в угоне автомобиля.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 29 июля. К правоохранителям обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что его автомобиль марки Nissan, который он припарковал на территории автомойки на улице Каля Орхеюлуй, угнали. Стоимость машины составляет 262 000 леев.

В результате следственных мероприятий личность подозреваемого была идентифицирована. Им оказался сотрудник автомойки. Автовладелец оставил ему машину, чтобы её помыли. Вместо этого нерадивый сотрудник сел за руль автомобиля без разрешения хозяина и покинул территорию.

Подозреваемого задержали у въезда в город Криково. Во время допроса он признал свою вину, рассказав правоохранителям, что хотел прокатиться.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или до 3 лет тюрьмы.

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