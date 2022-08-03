Нерадивую мать, бросившую младенца у мусорного контейнера, поместили под арест на 30 дней

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Женщину, которая бросила новорожденного у мусорного контейнера на улице Сергей Лазо в секторе Буюканы, поместили под предварительный арест.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Марияны Керпек, суд сектора Чекан выдал ордер на предварительный арест 28-летней женщины, которая бросила своего ребёнка у мусорного контейнера в столице. Подозреваемая проведёт 30 дней в тюрьме №13, передает unimedia.info.

Напомним, что тело младенца было найдено у мусорного контейнера 31 июля. Нерадивую мать, которая бросила младенца, задержали на следующий день. Она направлялась в аэропорт и собиралась покинуть страну.

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