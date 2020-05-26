Нерадивому автолюбителю придётся ответить за вождение “под градусом”

Нерадивому автолюбителю придётся ответить за вождение “под градусом”

Внимание автоинспекторов в Дубоссарах привлёк автомобиль Volkswagen. В машине находилась компания молодых людей. Как оказалось, они возвращались с Днестра в состоянии подпития.

Резкий запах алкоголя исходил и от водителя. 23-летнего мужчину отстранили от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления спиртного.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, в июне прошлого года автолюбитель был привлечён к административной ответственности за вождение в пьяном виде и без прав. На этот раз ему грозит ответственность уголовная.

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