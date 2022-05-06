Нерадивая мать ошпарила кипятком ребёнка: ей грозит лишение родительских прав

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К рыбничанке, которая ранее оставила без присмотра малолетнюю дочь с высокой температурой, сотрудники ИДН наведываются часто. Так, накануне в ходе очередного визита инспекторы по делам несовершеннолетних заметили у трёхлетней девочки волдырь от ожога на левой ноге.

Как пояснила 25-летняя горожанка, накануне вечером она купала ребёнка. Вода в тазу остыла. Женщина добавила кипятка. Детская ножка оказалась под струёй горячей воды, малышка заплакала. Через несколько часов появился волдырь. Мама подумала: обращаться за медицинской помощью нет необходимости, само всё пройдёт.

Инспекторы ИДН доставили женщину и ребёнка в приёмное отделение рыбницкой больницы. Медики осмотрели маленькую пациентку и оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение девочка будет проходить амбулаторно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Горе-мать ждёт очередная административная ответственность. Сотрудники ИДН уже готовят представление в органы опеки для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают, что термические ожоги занимают второе место среди травм, полученных детьми. Малыш может пролить на себя кипяток, прикоснуться к плите или утюгу. Детская кожа гораздо нежнее взрослой, поэтому даже недолгое воздействие высокой температуры на неё может привести к ожогу.

Если несчастный случай всё же произошёл, важно быстро и правильно оказать первую помощь: охлаждать поражённую кожу проточной водой 10–15 минут. Потом срочно доставить ребёнка к врачу! Чем быстрее пострадавший окажется в руках специалистов, тем эффективнее будет помощь.

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