Неправильный мёд: наркодилеры хранили марихуану в пчелиных ульях

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Пограничники изъяли 400 граммов растительной массы, похожей на марихуану. Группа лиц, подозреваемых в хранении и продаже наркотических веществ, находилась под наблюдением несколько месяцев.

Обыски проводились по двум адресам в селе Черлина Сорокского района, пишет ipn.md. Растительная масса была спрятана в пчелином улье в одном из домашних хозяйств.

Вещество было изъято и направлено на экспертизу. В отношении подозреваемых ведутся следственные действия, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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