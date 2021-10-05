Непотушенная сигарета стала причиной пожара

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Инцидент произошёл в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Заречной в Рыбнице. О задымлении в службу пожаротушения сообщили соседи.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, входная дверь в квартиру была не заперта. Когда пожарные вошли внутрь, в комнате обнаружили 50-летнего владельца жилья. Мужчина только проснулся и не сразу понял, что произошло. В помещении напротив горел диван, в квартире уже становилось трудно дышать. Спасатели помогли погорельцу выйти на улицу. Пламя локализовали. В результате пожара сгорел лишь диван.

Врачи осмотрели пострадавшего и оказали необходимую помощь. От госпитализации он отказался.

Позже хозяин квартиры признался, что обычно курит на балконе. Но вечером, когда похолодало, решил, в виде исключения, перекурить в комнате. И даже не заметил, что оставил непотушенную сигарету.

Пожарные напоминают, что неосторожность при курении в постели остаётся одной из самых распространённых причин возгораний. Подобная беспечность может стоить здоровья и даже жизни.

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