Непотушенная сигарета стала причиной пожара

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В Тирасполе загорелась времянка на территории одного из частных домов.

Для тушения пожара площадью 35 квадратных метров прибыли 2 расчёта. Огнём была уничтожена комната, также повреждены коридор, кухня и чердачное перекрытие, пишет novostipmr.com.

Выяснилось, что с утра во времянке курили и выпивали двое мужчин. Когда спиртное закончилось, пошли за добавкой. Вернувшись, приятели увидели, что строение объято пламенем.

Инспекторы установили: причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

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