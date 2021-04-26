Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Рыбницком районе

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Инцидент произошёл в селе Большой Молокиш. В доме находился 65-летний мужчина. Почувствовав запах дыма, он выбежал на улицу. К этому времени соседи уже позвонили спасателям.

Пожарные не позволили огню распространиться на стоящий рядом жилой дом, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Помещение летней кухни площадью 30 кв. м, разделённое печкой на комнаты, выгорело полностью. Уничтожена крыша. Материальный ущерб составил 15 000 приднестровских рублей.

Причиной возгорания специалисты называют неосторожность при курении. Хозяин дома пояснил, что часом ранее выходил на перекур. Непотушенную сигарету выбросил. От окурка могла загореться старая ветошь, которая лежала у дверей.

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