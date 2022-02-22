Непотушенная сигарета стала причиной пожара

0

В селе Парканы на территории частного дома загорелся гараж. В пожарную часть позвонил хозяин.

До приезда огнеборцев 67-летний мужчина вместе с соседями откатил припаркованный Volkswagen. Автомобиль находился возле горящего строения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

С возгоранием площадью 35 кв. м. боролись два пожарных расчёта. Ликвидация пламени осложнялась захламлённостью помещения. Внутри постройка была оборудована под склад старых вещей. На полную ликвидацию пожара и последствий ушло чуть больше двух часов.

Инспектор рассматривает неосторожность при курении как предполагаемую версию воспламенения. Очагом мог стать непотушенный окурок.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.