Непотушенная сигарета стала причиной пожара: пострадал владелец квартиры

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На третьем этаже жилого дома в Днестровске загорелся балкон.

По словам жителей многоэтажки, хозяин квартиры ведёт асоциальный образ жизни и уже не в первый раз доставляет им неприятности. Вот и в этот раз мужчина крепко выпил, покурил и лёг спать. Захламлённый старыми вещами и книгами балкон вспыхнул от непотушенной сигареты.

На локализацию огня пожарным потребовалось 5 минут. На ликвидацию – ещё 22. Балкон площадью 6 квадратных метров сгорел полностью.

В сильно задымлённой квартире огнеборцы обнаружили мужчину без сознания, оказали ему первую помощь и передали врачам скорой. Пострадавший госпитализирован в Днестровскую горбольницу с отравлением продуктами горения. Его состояние стабильное, передаёт пресс-центр МВД Приднестровья.

Все обстоятельства инцидента выясняются.