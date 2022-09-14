Непотушенная сигарета стала причиной пожара: пострадал владелец квартиры

Непотушенная сигарета стала причиной пожара: пострадал владелец квартиры

На третьем этаже жилого дома в Днестровске загорелся балкон. 

По словам жителей многоэтажки, хозяин квартиры ведёт асоциальный образ жизни и уже не в первый раз доставляет им неприятности. Вот и в этот раз мужчина крепко выпил, покурил и лёг спать. Захламлённый старыми вещами и книгами балкон вспыхнул от непотушенной сигареты.

На локализацию огня пожарным потребовалось 5 минут. На ликвидацию – ещё 22. Балкон площадью 6 квадратных метров сгорел полностью.

В сильно задымлённой квартире огнеборцы обнаружили мужчину без сознания, оказали ему первую помощь и передали врачам скорой. Пострадавший госпитализирован в Днестровскую горбольницу с отравлением продуктами горения. Его состояние стабильное, передаёт пресс-центр МВД Приднестровья.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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