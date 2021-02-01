Непогода в столице: Чебан потребовал активизировать работу всех служб для очистки дорог

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С раннего утра муниципальные службы очищают дороги, тротуары, парки, скверы, дворы, а также остановки общественного транспорта.

По данным пресс-службы примарии Кишинёва, сотрудники МП “Exdrupo” использовали на дорогах 587 кубических метров противоскользящего материала, а также 55 тонн соли. В мероприятиях была задействована 21 спецмашина. В то же время жилищно-коммунальное управление с помощью 40 снегоуборочных машин занимается уборкой снега на тротуарах и пешеходных переходах с 03.00. За это время было использовано 10 тонн противоскользящего материала.

Сотрудники МП “Ассоциация зелёного хозяйства” с 03.00 очищают парки, скверы, пешеходные аллеи с помощью 11 единиц снегоуборочной техники. К этому часу они применили около 300 кг соли и 100 литров противоскользящего раствора.

Граждан призывают быть предельно внимательными, так как на дорогах очень сколько. А водителей просят не парковать машины вдоль дорог и на тротуарах, чтобы работники имели возможность качественно очистить территорию от снега. Автовладельцев предупреждают, что за неправильную парковку грозит штраф.

Примария напоминает, что в случаях обнаружения проблемных зон, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номерам: (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.

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