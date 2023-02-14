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О том, как картины, будто машина времени, переносят в прошлое нашей столицы

Марина Шимановская

3 февраля в Музее истории города Кишинёва открылась третья по счёту персональная выставка заслуженного художника Молдовы Вячеслава Игнатенко Chișinăul nevăzut («Непарадный Кишинёв»). Она продлится до 21 февраля.

Вернисаж организован под эгидой Главного управления культуры и наследия Кишинёвского муниципального совета в рамках научного проекта «Культура продвижения имиджа городов Республики Молдова посредством искусства и мифопоэтики».

Кишинёв, изображённый на полотнах Вячеслава Игнатенко, не тот, что обычно показывают туристам, а город, который люди старшего поколения помнят из своего детства и юности: это тихие дворики, одноэтажные домики, тенистые улицы, освещённые солнцем. Многие дома, представленные на картинах Вячеслава, уже снесены, деревья спилены, на их месте воздвигнуты многоэтажные здания. Эти городские пейзажи словно переносят в машине времени в прошлое. Некоторые незначительные детали и предметы на полотнах – старые бочки, ворота, электрические столбы, которые в наше время уже не увидишь, по-настоящему тревожат душу.

Вячеслав Игнатенко пишет картины в различных направлениях: сюжетные композиции, абстракция, пейзаж, городской пейзаж. Работы, представленные на выставке, являются лишь незначительной частью серии, состоящей из более ста картин, посвящённых Кишинёву. Для художника каждый уголок нашей столицы – это история Кишинёва и его народа. Глядя на картины Игнатенко, невольно задумываешься о том, свидетелями каких исторических событий были изображённые им здания, частью чьей судьбы. Ведь когда-то здесь рождались, любили и умирали…

Для художника каждый уголок нашей столицы – это история Кишинёва и его народа. Глядя на картины Игнатенко, невольно задумываешься о том, свидетелями каких исторических событий были изображённые им здания, частью чьей судьбы. Ведь когда-то здесь рождались, любили и умирали…

Сегодня в Кишинёве вернисаж Вячеслава Игнатенко на слуху! На открытии выставки присутствовало много людей. Среди них – представители посольства Беларуси в Молдове, члены большой белорусской общины РМ, а также юные художники, его ученики, друзья и коллеги.

Вячеслав Игнатенко родился в Беларуси, с 1983 года проживает в Кишинёве. Он – член Союза художников Молдовы, Международной ассоциации художников. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. В 2015 г. удостоен медали Франциска Скорины, в 2019-м получил звание Заслуженного деятеля искусств РМ.

На его счету – более 50 персональных выставок в Минске, Кишинёве, Тирасполе, Бельцах, Комрате, Одессе, Белгород-Днестровске. Наряду с творческой деятельностью, Вячеслав Игнатенко является активным членом белорусской общины Молдовы, возглавляет в ней творческое направление и передаёт свой опыт и умение подрастающему поколению в студии изобразительного искусства в Белорусском культурном центре.

Каждая работа художника, представленная на нынешней выставке, выполнена с огромной любовью к городу и является настоящей одой Кишинёву. Каждый, кто посетит этот вернисаж, обретёт уникальную возможность увидеть нашу столицу взглядом настоящего художника и, быть может, тоже влюбится в этот город, так же, как и Вячеслав Игнатенко.