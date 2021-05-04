Неожиданная находка: пенсионерка обнаружила боеприпасы во время проведения дачных работ

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64-летняя жительница Первомайска наводила порядок на дачном участке. В ходе проведения работ она обнаружила боеприпасы. О находке сразу сообщила правоохранителям.

В село прибыла следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяли восемь патронов разного калибра и пистолет Reck с маркировкой «Made in Germany». Их направили на экспертизу.

В ходе дознания было установлено, что год назад 39-летний сын заявительницы нашёл боеприпасы возле мусорной свалки, недалеко от села Незавертайловка. Всё отысканное принёс на дачу и спрятал. Правоохранителям мужчина сказал, что собирался сообщить в милицию, но забыл, так как редко появлялся на даче, пишет mvdpmr.org.

По данному факту проводится разбирательство.

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