Неожиданная находка: пенсионерка обнаружила боеприпасы во время проведения дачных работ

Неожиданная находка: пенсионерка обнаружила боеприпасы во время проведения дачных работ

64-летняя жительница Первомайска наводила порядок на дачном участке. В ходе проведения работ она обнаружила боеприпасы. О находке сразу сообщила правоохранителям. 

В село прибыла следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяли восемь патронов разного калибра и пистолет Reck с маркировкой «Made in Germany». Их направили на экспертизу.

В ходе дознания было установлено, что год назад 39-летний сын заявительницы нашёл боеприпасы возле мусорной свалки, недалеко от села Незавертайловка. Всё отысканное принёс на дачу и спрятал. Правоохранителям мужчина сказал, что собирался сообщить в милицию, но забыл, так как редко появлялся на даче, пишет mvdpmr.org.

По данному факту проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md