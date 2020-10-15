Неожиданная находка: мужчина обнаружил на улице пакеты с патронами

Неожиданная находка: мужчина обнаружил на улице пакеты с патронами

Житель Тирасполя шёл мимо насосной станции при въезде в село Суклея, когда увидел на земле 2 полиэтиленовых пакета. Сквозь дыру виднелись патроны.  

Горожанин сразу же позвонил в милицию. Там определили, что найденные боеприпасы – это патроны разного калибра, два магазина от автомата Калашникова, а также 29 предметов цилиндрической формы, похожие на пеналы от АК.

Боеприпасы направлены на экспертизу. По данному факту проводится проверка, пишет novostipmr.com.

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