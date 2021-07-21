Неожиданная находка: мужчина наткнулся на улице на ящики с патронами

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Проходя мимо свалки твёрдых бытовых отходов в селе Ближний Хутор, тираспольчанин увидел белый мешок. Содержимое заинтересовало мужчину: внутри находились металлические ящики с патронами.

Горожанин сообщил о находке в милицию. Правоохранители изъяли с места происшествия две коробки с патронами калибра 5,45 мм, пишет mvdpmr.org.

По факту обнаружения боеприпасов проводится проверка.

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