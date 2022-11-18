Неосторожность с огнём привела к пожару в сельском доме

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На пульт пожарной охраны города Слободзея поступило сообщение о возгорании в нежилом доме.

За участком присматривали соседи хозяев дома. Именно они услышали подозрительный треск и обнаружили: внутри горят солома, сено и мусор.

На тушение выехали 2 расчёта. Локализовать пожар площадью 120 м² удалось менее чем за 20 минут, пишет mvdpmr.org.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Разбирательство продолжается.

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