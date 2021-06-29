Неосторожность рабочих привела к пожару в магазине

Инцидент произошёл в Тирасполе.
В торговом зале рабочие при помощи шлифовальной машины демонтировали дверь. В этот момент на шторы попала искра. Пламя стремительно перешло на продукцию, пишет пресс-служба МВД ПМР.
Рабочие решили самостоятельно сбить огонь и не сразу обратились за помощью. Зарево увидели сами пожарные и прислали на место два дежурных расчёта.
Сгорело 100 кв. м торговой продукции. Владельцы магазина подсчитывают убытки. Виновник пожара будет привлечён к ответственности.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии