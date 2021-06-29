Неосторожность рабочих привела к пожару в магазине

Неосторожность рабочих привела к пожару в магазине

Инцидент произошёл в Тирасполе. 

В торговом зале рабочие при помощи шлифовальной машины демонтировали дверь. В этот момент на шторы попала искра. Пламя стремительно перешло на продукцию, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Рабочие решили самостоятельно сбить огонь и не сразу обратились за помощью. Зарево увидели сами пожарные и прислали на место два дежурных расчёта.

Сгорело 100 кв. м торговой продукции. Владельцы магазина подсчитывают убытки. Виновник пожара будет привлечён к ответственности.

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