Неосторожность привела к пожару: в Тирасполе загорелся частный дом

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Инцидент произошёл накануне на улице Восстания. В частном доме на несколько хозяев загорелась квартира.

По словам хозяйки, она повесила сушиться одежду над включённой газовой плитой и ушла на работу. В дальней комнате спали её родственники. От едкого дыма проснулась 20-летняя дочь женщины. Она разбудила всех. Вместе домочадцы принялись тушить полыхающую кухню.

Дым из-под крыши увидел рабочий инженерно-технического факультета ПГУ и вызвал пожарных. Огнеборцы в течение 8 минут сбили пламя и спустя 50 минут завершили ликвидацию возгорания, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Огнём полностью уничтожена кухня, частично повреждена кровля дома. Во время тушения пожара обрушилось потолочное перекрытие. Никто из домочадцев не пострадал. На соседские квартиры огонь перекинуться не успел.

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