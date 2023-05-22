Неосторожность при курении стала причиной пожара

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ЧП произошло в Тирасполе.

На место прибыли пожарные. На локализацию возгорания площадью 6 квадратных метров огнеборцам потребовалось 5 минут. Пламенем была полностью уничтожена комната, ещё три помещения сильно закопчены.

Выяснилось, что домовладелец весь день работал на улице, иногда заходил в дом и курил в комнате. Вечером заметил, что пламя и попытался самостоятельно потушить пожар водой с помощью садового шланга, но огонь уже окутал всё помещение. Бдительные соседи в это время уже обратились в пожарную службу.

Как установил инспектор, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём со стороны 59-летнего мужчины при курении. Другие обстоятельства выясняются.

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