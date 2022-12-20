Неосторожность при курении стала причиной пожара: в квартире загорелся балкон

0

На пульт пожарной охраны города Дубоссары поступило сообщение от прохожих: шёл дым из окна балкона на втором этаже многоэтажки.

На место происшествия выехали пожарные. Они помогли потушить возгорание за считанные минуты. Пламя не успело распространиться дальше балкона, пишет mvdpmr.org.

Как выяснили инспекторы, причиной ЧП послужила неосторожность при курении. Хозяйка квартиры не потушила до конца сигарету, что и привело к возгоранию.

Гражданам напоминают, что непотушенная сигарета может привести к печальным последствиям.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.