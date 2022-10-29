Неосторожность при курении стала причиной крупного пожара в Бендерах

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Инцидент произошел накануне в доме по улице Дружбы. Из балкона пятиэтажки повалил дым.

Всего 7 минут потребовалось огнеборцам на локализацию пожара. Половину лоджии пожарным удалось спасти и предотвратить дальнейшее распространение огня. Как стало известно, в настоящее время хозяйка квартиры находится за пределами Приднестровья, а её сын приехал на каникулы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспектор пожнадзора выяснил: причина пожара – неосторожность при курении. Молодой человек курил на балконе, пепел стряхивал в картонную коробку, после ушёл принимать ванну.

Очевидцы пожара стучали в дверь квартиры, но, когда молодой человек подошёл к двери, никого не было. Тогда он и заметил, что горит балкон, взял личные вещи и вышел на улицу. Дверь оставил открытой. Это помогло первому звену пожарных быстро попасть в квартиру. Второе звено проникло внутрь с помощью автолестницы.

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