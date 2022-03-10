Неосторожность при курении привела к пожару в общежитии

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Инцидент произошел накануне в Тирасполе. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании балкона в общежитии аграрно-технологического факультета ПГУ им. Шевченко.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в комнате на третьем этаже горят тумбочка и сложенная рядом одежда. Пламя ликвидировали в течение двух минут, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Огонь не успел перекинуться на внутреннюю часть помещения и не затронул соседние балконы. В комнате жильцов не было.

Инспектор пожнадзора полагает, что причиной ЧП могла стать неосторожность при курении.

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