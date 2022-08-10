Неосторожность при курении привела к пожару в лесополосе

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Инцидент произошёл накануне. В пожарную часть поступил звонок о том, что горит лесополоса в селе Кицканы. На место выехал пожарный расчёт.

Общая площадь возгорания – один гектар. Была угроза распространения огня на соседний лес и поле с неубранным подсолнечником. Огнеборцам удалось локализовать огонь за 15 минут, на ликвидацию потребовалось два с половиной часа, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

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