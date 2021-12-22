Неосторожность при курении привела к пожару: погиб мужчина

Неосторожность при курении привела к пожару: погиб мужчина

Трагедия произошла в селе Глиное Григориопольского района. Там загорелся дом. Очевидцы увидели дым из-под крыши и вызвали пожарных.

Во время тушения пылающей комнаты на диване пожарные обнаружили обгоревшее тело. Погибший – 39-летний мужчина без определенного места жительства, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В доме отсутствовали электроснабжение и газ. Отопительная печь тоже не использовалась. Предварительная версия пожара – неосторожность при курении.

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