Неосторожность при курении привела к пожару в Григориополе: погиб мужчина

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Инцидент произошел в среду ночью. В пожарную службу поступило сообщение: в селе Красная Горка горит летняя кухня.

На место выехал пожарный расчёт. На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось три часа. Летняя кухня сгорела полностью. Повреждены стропила и перекрытие крыши, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, там проживали двое мужчин. Часто выпивали, нигде не работали, вели асоциальный образ жизни. Вечером накануне трагедии они употребляли алкоголь. После один из них – у него не было определённого места жительства – лёг спать. Другой – владелец дома – закурил сигарету и уснул.

Когда хозяин дома проснулся, помещение было объято пламенем. Мужчина выбежал на улицу и вызвал пожарных. Приятеля разбудить ему не удалось. При разборе сгоревшей постройки специалисты обнаружили тело погибшего сельчанина 1961 года рождения.

Причиной пожара стала неосторожность при курении, допущенная хозяином дома. Как оказалось, по этому адресу огнеборцы выезжают не впервые. В 2020 и 2021 годах там полностью сгорели дом и сарай.

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