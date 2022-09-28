Неосторожность при курении привела к пожару в частном доме

Неосторожность при курении привела к пожару в частном доме

Инцидент произошёл в среду в селе Колосово Григориопольского района. 

В пожарную часть поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Октябрьская. На локализацию пожара огнеборцам потребовалось 5 минут, на ликвидацию – 2 часа. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Огнём уничтожена одна комната, две – закопчены, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспекторы установили: причиной пожара стала неосторожность при курении. Хозяин, находившись в состоянии алкогольного опьянения, бросил непотушенный окурок в одной из комнат и ушёл из дома. Пожар заметили соседи и вызвали огнеборцев.

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