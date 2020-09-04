Неоднократно судимый житель столицы пытался изнасиловать пенсионерку в парке (ВИДЕО)

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30-летнего мужчину поместили в изолятор на 72 часа. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 16 августа. К правоохранителям обратилась 85-летняя женщина, которая сообщила, что её пытались изнасиловать в парке “Долина роз”. По ее словам, неизвестный применил физическую силу и пытался против её воли вступить с ней в половую связь. К счастью, злоумышленника спугнули случайные прохожие. Он скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыла оперативная группа. В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Им оказался житель столицы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кражи, грабежи и разбой.

Подозреваемый признал свою вину. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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