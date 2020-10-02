Необычный инцидент: правоохранители вернули авто, об угоне которого хозяин не знал

Пока владелец микроавтобуса спал, его Mercedes угнали. О случившемся тираспольчанин узнал от правоохранителей.
Как оказалось, ночью машину похитили два жителя Тирасполя. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они решили прокатиться на чужом авто. Приятели добрались до ближайшего села, где провели ночь, а утром решили вернуть транспортное средство на место.
Патрульные остановили автомобиль в селе Парканы Слободзейского района. За рулём сидел мужчина без документов, от него исходил резкий запах алкоголя.
Правоохранители проводят разбирательство. За пьяное вождение мужчине грозит до 15 суток админареста, а за угон – до 7 лет лишения свободы.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии