Необычный инцидент: правоохранители вернули авто, об угоне которого хозяин не знал

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Пока владелец микроавтобуса спал, его Mercedes угнали. О случившемся тираспольчанин узнал от правоохранителей.

Как оказалось, ночью машину похитили два жителя Тирасполя. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они решили прокатиться на чужом авто. Приятели добрались до ближайшего села, где провели ночь, а утром решили вернуть транспортное средство на место.

Патрульные остановили автомобиль в селе Парканы Слободзейского района. За рулём сидел мужчина без документов, от него исходил резкий запах алкоголя.

Правоохранители проводят разбирательство. За пьяное вождение мужчине грозит до 15 суток админареста, а за угон – до 7 лет лишения свободы.

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