Необычное ДТП в Тирасполе: автомобиль “уехал” от хозяина

Необычное ДТП в Тирасполе: автомобиль “уехал” от хозяина

Авария произошла накануне на одной из улиц города. 

Владелец припарковал свой автомобиль у бордюра, вышел из салона и направился по делам. Через некоторое время Mercedes начал скатываться, пересёк перекрёсток и врезался в маршрутку. Водитель микроавтобуса в этот момент высаживал пассажиров на остановке, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По словам владельца легковушки, он забыл поставить автомобиль на ручник. В ДТП никто не пострадал. Mercedes через перекрёсток проехал на зелёный. У маршрутного такси и легковой машины механические повреждения.

Правоохранители проводят разбирательство.

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