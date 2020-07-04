Необычная спецоперация: спасатели вытащили из карьера двух коз (ФОТО, ВИДЕО)

Необычная спецоперация: спасатели вытащили из карьера двух коз (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне в селе Фетешты Единецкого района. 

По данным пресс-службы ведомства, пастух потерял коз за два дня до этого. Животных нашли только вчера. Как оказались, они упали в каменный карьер глубиной 20 метров.

С помощью спецборудования сотрудники ГИЧС вызволили животных за 40 минут. Козы не пострадали, их вернули пастуху.

По данным ведомства, с начала 2020 года было проведено 186 спецопераций по спасению животных.

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