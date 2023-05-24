Необычная операция: спасатели вытащили из реки быка

Инцидент произошел накануне в селе Костулень Унгенского района.
В Генеральный инспектората по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что бык упал в речку и тонет. Животное весом 500 кг не могло самостоятельно выбраться из воды. Местные жители обратились за помощь к спасателям.
С помощью спецоборудования сотрудники ГИЧС благополучно вытащили быка из водоема.
За последние сутки помощь спасателей и пожарных понадобилась в 132 чрезвычайных ситуациях.
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