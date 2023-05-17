Необычная операция: спасатели вытащили из колодца домашнего козлёнка

Необычная операция: спасатели вытащили из колодца домашнего козлёнка

В селе Парканы провели необычную спасательную операцию. На территории бывшего завода в колодец, который был не закрыт люком, провалился козлёнок.

С просьбой спасти домашнее животное обратилась хозяйка. Один из спасателей спустился в колодец, закрепил козлёнка и лебёдкой поднял питомца на поверхность.

Спасательная операция была успешно завершена через 10 минут. Животное не пострадало, пишет mvdpmr.org.

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